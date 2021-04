“A nossa intenção, com a introdução de um regime transitório, é que isso nos vai permitir acompanhar melhor o processo de reabertura através de medidas adaptadas à evolução da situação sanitária, que pensamos que vai melhorar progressivamente”, afirmou o primeiro-ministro após o Conselho de Ministros.

Para falar mais sobre a próxima fase da luta contra a covid-19 em França, o Presidente Emmanuel Macro vai falar na sexta-feira aos franceses.

O primeiro-ministro afirmou ainda que há “uma tendência de declínio” dos números da pandemia no país, embora a taxa de circulação se mantenha alta.

O número de novas entradas nos serviços de cuidados intensivos mostra exatamente isso, com apenas 349 novas entradas nesses serviços nas últimas 24 horas. No total, há agora 29.911 hospitalizadas em França, menos 370 do que na véspera, e 5.879 desses pacientes estão nos cuidados intensivos.

Desde terça-feira morreram em França 315 pessoas devido à covid-19, perfazendo assim um total de 103.918 óbitos desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram registados 31.539 novos casos do vírus. Já foram detetados 5.565.852 casos de covid-19 em França.