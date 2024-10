Omar bin Laden deixou a França em outubro de 2023 após uma ordem de expulsão e vive no Catar, segundo o jornal Le Parisien, que cita fontes do Ministério do Interior.

O filho mais velho do fundador da organização extremista Al-Qaeda viveu "durante vários anos" no departamento de Orne, no noroeste da França, como "cônjuge de uma cidadã britânica", explicou o ministro na rede social X.

Mas depois de "declarações de apoio ao terrorismo" em 2023, as autoridades francesas emitiram uma ordem de expulsão do território e "conseguiram a sua saída", acrescentou o responsável, para quem a nova decisão impedirá o regresso.

Omar bin Laden, de 43 anos, nasceu na Arábia Saudita e viveu os primeiros anos no Sudão e no Afeganistão. Depois de se separar do pai aos 19 anos, viveu em vários países árabes até chegar à França em 2016, disse à AFP em 2022.