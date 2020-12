Desde o início da pandemia, o país confirmou 2.574.041 casos do novo coronavírus.

Ainda nas últimas 24 horas, houve 384 mortes devido a covid-19 em meio hospitalar e, nos últimos três dias, 585 mortos em lares de idosos. Os números relativos aos mortos em lares são atualizados duas vezes por semana.

Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, “há uma disparidade regional importante” na progressão da pandemia em França e, por isso, o Governo, que hoje esteve reunido num Conselho de Defesa, considera que devem ser tomadas medidas suplementares locais.

“Estamos a promover uma concertação com eleitos locais e prefeitos para tomar medidas suplementares onde for necessário”, disse o ministro em entrevista no canal de televisão France 2.

Uma destas medidas é antecipar em algumas regiões o recolher obrigatório atualmente em vigor em todo o país, passando das 20h para as 18h.

O ministro indicou ainda que, neste momento, o Governo não pensa num novo confinamento nem nacional nem local.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.