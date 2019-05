Numa entrevista ao jornal francês Le Parisien, a ministra dos Transportes francesa, Elisabeth Borne, defende que a evolução da circulação de trotinetas, que invadiram as ruas das grandes cidades francesas nos últimos meses, "foi muito rápida e anárquica".

Assim, e por a "lei da selva" ter passado a vigorar, a circulação das trotinetas vai passar a estar enquadrada num conjunto de regras para que "os peões não tenham mais de se raspar nos muros", adiantou a ministra, explicando que estas novas regras serão aplicadas aos "engenhos de deslocação pessoal motorizados" (EDPM), que incluem as trotinetas elétricas e outros.

Com as novas regras, os utilizadores destes veículos alternativos deverão circular nas cidades nas ciclovias ou nas estradas, enquanto nos passeios o veículo deve ser levado à mão com o motor desligado.

Fora das cidades, a circulação deste tipo de veículos será proibida na estrada e limitada às vias verdes e ciclovias.