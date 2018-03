A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, anunciou que as luzes da Torre Eiffel vão ser desligadas à meia-noite em memória das três pessoas que foram mortas hoje no sul do país durante um ataque terrorista.

Hidalgo escreveu na sua conta na rede social Twitter que todos os parisienses estão solidários com as vítimas. Não adiantou quando é que as luzes da Torre voltam a ser ligadas. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, confirmou a existência de um português entre os quatro mortos provocados pelo ataque, um dos quais o atacante. Segundo o mais recente balanço provisório oficial, citado na imprensa francesa, as vítimas mortais foram o passageiro do automóvel que o atacante roubou em Carcassonne, duas pessoas feitas reféns num supermercado de Trèbes e o próprio atacante, morto durante o assalto policial. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já manifestou a sua solidariedade para com a família do português que morreu no ataque no Sul de França, a propósito do qual enviou uma mensagem ao seu homólogo, Emmanuel Macron.