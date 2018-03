Pelo menos duas pessoas morreram na tomada de reféns no supermercado por um homem que disse agir em nome do grupo ‘jihadista' Estado Islâmico e que foi abatido pela polícia, de acordo com o sindicato da polícia francesa.

Helena Magalhães, de 44 anos, vive "a seis minutos a pé" do supermercado e ainda está à espera que os professores da escola primária, "a 20 metros do supermercado" lhe telefonem para ir buscar os dois filhos de 6 e 9 anos, depois de o estabelecimento ter decidido manter as crianças no interior por questões de segurança.

A portuguesa também está à espera do telefonema dos responsáveis do colégio onde andam os outros dois filhos de 11 e 14 anos, em Carcassonne, que também decidiu fechar as portas e manter os alunos no interior.

"Ao meio dia, fui buscar os moços à escola e não mos deram porque não os deixam sair. Primeiro, fiquei um pouco a chorar, mas agora estou convencida que está tudo bem, que tem que ser assim, que é para o nosso bem que guardem as crianças porque a escola primária é mesmo perto do Super U, é para aí 20 metros", afirmou.