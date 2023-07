O ex-presidente da Câmara de Amarante Francisco Assis, que liderou a autarquia entre 1989 e 1995, vai receber no sábado a Medalha de Honra do Município, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do município, além de Francisco Assis, antigo líder parlamentar do PS que preside o Conselho Económico e Social, vão ser agraciados outros ex-presidentes daquela autarquia, nomeadamente o socialista Armindo Abreu, o antecessor do atual chefe do executivo, José Luís Gaspar (PSD/CDS).

Celso Pimenta de Freitas, que foi presidente da Câmara Municipal entre 1974 e 1976, será igualmente agraciado.

Amadeu Cerqueira Silva, que exerceu as funções entre 1976 e 1981, será homenageado a título póstumo, assim como Joaquim Macedo Teixeira, que liderou a autarquia de 1981 a 1989, também a título póstumo.

O empresário Manuel António da Mota também será agraciado, a título póstumo.

A coletividade Sport Clube Salvadorense será reconhecida com Medalha de Honra do Município pelo seu centenário.

A cerimónia vai decorrer no âmbito da cerimónia do 38.º aniversário da elevação de Amarante a cidade, nos claustros do Museu Amadeo de Souza-Cardoso, onde acontecerá, ainda, a atribuição da Medalha Municipal de Mérito a Adelina Maria de Machado Guimarães, “pelo serviço prestado à comunidade”.