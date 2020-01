“Naturalmente que eles, embora não sejam nossos adversários diretos, são nossos concorrentes e nós temos que conquistar esse espaço”, vincou Rodrigues dos Santos.

Apesar de sinalizar que essa não é uma prioridade, o candidato não descarta uma “política de alianças”, desde que seja respeitada a identidade do CDS e os centristas não se tornem num “partido parido satélite”, sem “quaisquer hipóteses” de “sonhar ser um dia o primeiro partido à direita do Partido Socialista”.

Na ótica do líder da Juventude Popular, “o CDS vale por si próprio” e não é “uma tendência nem uma corrente interna de nenhum outro partido”.

Por isso, Francisco Rodrigues dos Santos tem “o sonho e expectativa de capacitar o CDS com todos os instrumentos humanos e políticos para ser um partido que autonomamente consiga desempenhar o poder”, apesar de nunca ter governado sozinho.

Questionado sobre alianças com o Chega, Francisco Rodrigues dos Santos também não fecha a porta, desde que não haja “nenhuma violação das traves mestras nem das linhas vermelhas que são o ADN do partido”.

“Eu acho que os partidos à direita do Partido Socialista devem ter as mesmas possibilidades de fazer entendimentos à semelhança daquilo que acontece com o Partido Socialista com as forças políticas à sua esquerda”, argumentou.

“Nós sabemos o seguinte, é que há partidos emergentes à nossa direita, e nós que gostávamos tanto de dizer que à nossa direita existia uma parede, pelos vistos essa parte era de pladur porque ruiu”, assinalou, destacando que “existe um elefante na sala, numa loja de porcelanas que está a partir a loiça toda”.

Apesar disso, Francisco Rodrigues dos Santos defende que “o CDS deve focar-se em si para se reposicionar novamente, preencher um espaço que sempre foi o seu”, e não se “preocupar com os partidos do lado”, afirmando-se como a “fronteira de todos os extremismos”.

Descolando-se da frase da atual líder Assunção Cristas, quando disse, em 2018, estar pronta para ser primeira-ministra, o centrista descartou colocar-se “em bicos de pés” ou “achar que um resultado autárquico é suficiente para legitimar essas expectativas”.

“Eu acho que a ambição nunca fez mal a ninguém desde que não resvale num umbiguismo e num ego que transcende a dimensão do próprio partido”, criticou.

Os candidatos à liderança do CDS são Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d’Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos e Carlos Meira.

O 28.º congresso nacional, marcado para 25 e 26 de janeiro em Aveiro, vai eleger o sucessor de Assunção Cristas na liderança dos centristas, que decidiu deixar o cargo na sequência dos maus resultados nas legislativas de outubro de 2019 — 4,2% e cinco deputados.

"Efeito novidade”

O candidato à liderança do CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos mostra-se convicto de que poderá “introduzir um efeito novidade”, através de uma “nova energia” e de um “novo vigor”, num partido que tem de “voltar a ser sexy”.

“Eu creio que consigo produzir um efeito novidade no CDS, ser uma nova energia, um novo fulgor, um novo vigor, apresentar um CDS renovado, que é a primavera que a direita tem que atravessar para se renascer e se reinventar”, disse o candidato, que é também presidente da Juventude Popular.

Em entrevista à agência Lusa dias antes do congresso que vai decidir a nova liderança do partido, Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que é preciso “dar ao CDS uma nova vida, composta por uma nova vaga de protagonistas de todas as idades, que impeça o CDS de ser um partido passivo ou do passado, ou composto por uma lógica de continuidade de uma transição normal”.

“Aqueles que estiveram no nosso partido durante os últimos anos, alguns deles terão naturalmente que se manter e continuar a representar este fator histórico do partido, mas se o CDS não for capaz de surpreender, de ser uma pedrada no charco, uma lufada de ar fresco que dê esperança aos portugueses, vai ser mais do mesmo, com os mesmos”, advogou.

Na ótica do candidato à liderança, “isto não vai fazer os portugueses voltarem a acreditar no CDS”, por isso defende “uma remodelação interna” que leve para os órgãos do partido “uma nova vaga de protagonistas de todas as idades, gente nova, nova gente e gente que o CDS sempre gostou”.

Por isso, Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que a sua candidatura “permite apresentar uma alternativa que não seja de continuidade, não esteja compreendida dentro da norma, que não seja uma transição clássica”.

O que propõe é então “uma mudança que permite conciliar a novidade com a experiência” e que coloque o CDS numa “nova direita”, como “um partido que não é passivo, nem do passado, e que tem futuro”.

“Eu acho que os portugueses estão à espera que o CDS apresente esta capacidade de se remodelar e ser um partido que deixe correr uma brisa fresca e uma corrente de ar”, frisou, defendendo que o partido tem de ser “novamente acutilante e disruptivo aos olhos dos eleitores”, onde “os militantes não sejam peças decorativas”.

A par de aumentar a presença do partido nas redes sociais, “o CDS precisa naturalmente fazer um ‘rebranding’ da sua imagem, de uma nova linguagem gráfica e cromática, de modo a tornar-se um produto que seja apetecível aos olhos dos eleitores, volte a ser sexy, que no contacto visual desperte a sua atenção e suscite a sua curiosidade”, assinala.

“E mais, tem que fazer outra coisa que eu acho fundamental, é ter um discurso que fale a linguagem das pessoas e que vá direto aos problemas que elas vivem no seu dia a dia”, prosseguiu o candidato.

O candidato acusa ainda a atual liderança, de Assunção Cristas, de ter provocado no partido uma “falência de identidade” por receio de “algumas perdas” ou de “excluir alguém” caso o “discurso fosse nítido, fosse incisivo”.

Para Rodrigues dos Santos, isto fez com que o CDS se tornasse num “partido que não conseguiu ter uma mensagem clara, causas e bandeiras” para as “bases sociais de apoio agitarem energicamente” e “sem uma agenda definida”.

No congresso, o candidato sublinha que vai levar a sua moção a votos, e admite dar um “lugar à mesa” aqueles que “se sentirem na condição de assinar por baixo este caderno de encargos”, mas rejeita integrar a lista de algum dos adversários.

“Sou candidato a presidente do partido e essa é a única função que eu me predisponho a desempenhar no próximo mandato interno do CDS, é de líder do partido”, sublinhou.

Francisco Rodrigues dos Santos remete eventual apoio a Marcelo para Conselho Nacional

O candidato à liderança do CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos remete para os órgãos do partido as decisões sobre as próximas eleições presidenciais, escusando-se a revelar se apoiaria uma eventual candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

O atual presidente da Juventude Popular salientou que, se for eleito o próximo presidente do partido, não se irá antecipar à discussão interna e não divulgará o “apoio do CDS a um candidato presidencial, seja ele qual for”.

“Vamos reunir o órgão máximo do partido entre congressos, que é o Conselho Nacional, e vamos abrir a discussão a todos os militantes que lá estejam representados, sendo certo que a sua opinião será soberana e que o que lá ficar decidido será transposto como posição oficial do CDS”, assinalou.

Antes da decisão sobre um eventual apoio, à semelhança do que aconteceu em 2016, “há um balanço que tem que ser feito sobre o mandato presidencial”, advogou o candidato.

O CDS, sustentou, espera que o próximo Presidente da República “possa representar o país, regular o normal funcionamento das instituições mas, em matérias chave de governação e de fiscalização, enquanto árbitro no papel de quem governa, possa representar as expectativas do eleitorado de direita”.

“Pelo menos, essa é a nossa prerrogativa mais básica de todas”, frisou Francisco Rodrigues dos Santos.

Na entrevista à Lusa, o centrista ressalvou que o atual Presidente da República ainda não revelou se é sua intenção concorrer de novo e apresentar-se às eleições presidenciais do próximo ano.

“Portanto, neste momento temos que aguardar, esperar por alguma clarificação e permitir que os nossos militantes tenham de viva voz a oportunidade de expressar qual é o seu entendimento”, apontou Rodrigues dos Santos.

* Francisca Matos e Nuno Simas (texto), Tiago Petinga (fotos), da agência Lusa