A 18 de fevereiro, o Papa Francisco deslocou-se até Ariccia, a cerca de 30 quilómetros de Roma, para um retiro espiritual até esta sexta-feira, dia 23, orientado pelo padre e teólogo português José Tolentino Mendonça, ordenado em 1990, e consultor do Conselho Pontifício para a Cultura da Santa Sé.

Às 15h de Lisboa, o Papa Francisco abandonou o Vaticano, de autocarro e na companhia de alguns elementos da Cúria, o governo do Vaticano. Em vista estava o retiro espiritual de uma semana, que se realiza todos os anos durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa. Durante este período foram suspensas todas as habituais audiências do líder da igreja católica.

As sessões de meditação — dez, no total —, em torno do tema "O elogio da sede", decorreram sob a orientação do padre José Tolentino Mendonça, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, na Casa do Divino Mestre dos religiosos paulistas, em Ariccia. Ao SAPO24, D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, explica que “os pontos de reflexão são naturalmente da responsabilidade do pregador”.

Num texto publicado no site da Pastoral da Cultura, Tolentino Mendonça refere este convite do Papa Francisco. “Quando o Santo Padre quis falar comigo para que colaborasse nos Exercícios da Quaresma, disse-lhe que eu sou apenas um pobre padre, e é a verdade. Ele encorajou-me a partilhar da minha pobreza. Veio então à minha mente propor um ciclo de meditações muito simples sobre a sede, intitulado 'Elogio da sede'. A sede é um tema bíblico, elaborado muitas vezes pela tradição cristã, e ao mesmo tempo é um mapa real, muito concreto, que nos ajuda a ficarmos sintonizados com a vida de todos os dias. Interessa-me sobretudo uma espiritualidade do quotidiano”.

O programa do retiro consistiu na celebração da missa às 7h30 locais, seguida de uma primeira meditação às 9h30. Da parte da tarde, às 16h, uma segunda meditação — exceto no primeiro e último dias —, a oração das vésperas e a adoração eucarística. O conteúdo base nas meditações foi disponibilizado no site Vatican News.

18 de fevereiro

A primeira meditação do retiro teve como tema “Os aprendizes do espanto”, inspirada no Evangelho de S. João. Com a história de Jesus que pede de beber à samaritana, Tolentino Mendonça fala da surpresa da mulher para com o pedido, trazendo a mesma admiração para o dia-a-dia quando Jesus se dirige a cada pessoa. “Dá-me o que tens, abre teu coração, dá-me o que és” são os pedidos de Jesus, explicou o teólogo.

créditos: Vatican News

O momento contou ainda com citações, por parte de Tolentino Mendonça, dos escritores Eduardo Galiano, Lev Tolstoi e Fernando Pessoa. No fim, a lição pareceu simples: temos de “aprender a desaprender”.

“Desaprendamos para aprender aquela graça que tornará possível a vida dentro de nós. Desaprendamos para aprender até que ponto Deus é a nossa raiz, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa contemplação, a nossa companhia, a nossa palavra, o nosso segredo, a nossa escuta, a nossa água e a nossa sede”, referiu.