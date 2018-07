Através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia do Lumiar e a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio), o Mercado do Lumiar + Bio é hoje reinaugurado enquanto "o primeiro mercado municipal especializado em produtos biológicos".

Segundo explicou o vice-presidente da Câmara de Lisboa à agência Lusa, Duarte Cordeiro, o município procurou "diversificar as parcerias" relativas aos mercados, por forma a encontrar uma "âncora que leve as pessoas de volta" aqueles espaços comerciais, e esta escolha justificou-se por ser "uma área em franco crescimento, associada à saúde".

Esta parceira em específico prevê que a Agobio faça a gestão do que ali é vendido. A associação vai também passar a sediar-se no edifício ao lado mercado, o que vai permitir fazer ações de formação e sensibilização no local.

Duarte Cordeiro apontou que "o mercado do Lumiar passou a ser um mercado municipal biológico", que conta com "um conjunto de [bancas de venda] a retalho biológico, padaria e restaurante biológico, mas depois também tem uma sala de grossista biológico".

"Isto significa que a partir do Lumiar qualquer produtor de agricultura biológica do país pode, em acordo com a Agrobio, que vai gerir este mercado, colocar cá os seus produtos e distribui-los na grande Lisboa", explicou o vice-presidente do executivo municipal.

A Câmara de Lisboa está também a fazer parcerias com as Juntas de Freguesia da cidade, "para garantir que as sopas que são distribuídas nas escolas são feitas com legumes biológicos", o que já acontece nos Olivais.

A intervenção custou 400 mil euros e foi feita no âmbito do Plano Municipal de Mercados Municipais, que pretende fazer a renovação e revitalização dos 25 mercados municipais da capital até 2020.