No livro "Mais 35 anos de Democracia - Um percurso singular", editado pela Bertrand, o terceiro dedicado às suas memórias e que abrange o período entre 1982 e 2017, Diogo Freitas do Amaral assume: "paguei um preço demasiado alto por ter aceitado ser ministro (independente) de um governo do PS".

De acordo com o ex-presidente do CDS, que perdeu a segunda volta das presidenciais de 1986 contra Mário Soares (49%-51%), havia "uma forte objeção" contra a sua participação num Governo do PS.

Depois de recordar que, nas presidenciais de 1986, tinha obtido o apoio do PSD e do CDS e alcançado 49% dos votos, "fazendo o pleno do eleitorado (de então) do centro e da direita, Freitas do Amaral conclui que, mesmo perdendo, "ficara a ser um símbolo - o cidadão português que, de 1974 a 1986, mais votos recebera dos eleitores do centro e da direita contra a esquerda".

"Como podia um símbolo destes - um representante, um valor político, um património histórico do centro e da direita, unidos contra toda a esquerda - mudar de campo e aceitar ser ministro de um governo do PS", questiona o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates (2005-2006).