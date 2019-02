A frente sindical defendeu que a Tabela Remuneratória Única da função pública deve ser revista na totalidade, tendo como base um salário mínimo de 650 euros, que deveria ser instituído a nível nacional, até porque já é praticado em várias áreas do setor privado.

Segundo a Frente Comum, o congelamento salarial dos últimos dez anos levou a uma desvalorização da ordem dos 20% das remunerações dos funcionários públicos.

O decreto-lei que coloca a nova base remuneratória da Administração Pública nos 635,07 euros foi hoje publicado em Diário da República e entra em vigor na quinta-feira, mas terá efeitos retroativos a janeiro de 2019.

O diploma foi aprovado em 24 de janeiro em Conselho de Ministros e promulgado na segunda-feira pelo Presidente da República, que expressou dúvidas sobre esta opção política.

As estruturas sindicais da função pública têm uma reunião marcada para sexta-feira, com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, para discutirem a aplicação do diploma.

O diploma tem sido criticado pelos sindicatos da função pública, que não concordam que o aumento da base remuneratória implique a perda de pontos para efeitos de progressão na carreira.

Os funcionários públicos cumpriram na sexta-feira uma greve nacional, com uma adesão média global superior a 80%, em defesa de aumentos salariais para todos os trabalhadores.