“Segundo as últimas informações dos bombeiros de que dispomos, a frente do incêndio de Dadia está em vias de ser totalmente dominada”, declarou, acrescentando que equipas se manterão posicionadas para vigiar a zona.

Classificado como um “mega-incêndio” pelos especialistas, o fogo florestal de Dadia, área protegida pela rede europeia Natura 2000, destruiu até agora mais de 81.000 hectares do parque, ou seja, quase metade dos hectares consumidos pelos incêndios deflagrados desde o início do verão na Grécia, segundo o Observatório Europeu Copernicus (EMS).

Como muitos países da bacia mediterrânica, a Grécia é todos os verões assolada por incêndios devastadores que fizeram, este ano, pelo menos 26 mortos e destruíram pelo menos 150.000 hectares de floresta, segundo o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis prometeu indemnizações para os agricultores e as pessoas cujas habitações sofreram danos nas regiões atingidas.

De acordo com o porta-voz do Governo, o primeiro-ministro vai deslocar-se à região do Evros, onde se situa a floresta de Dadia, para ver os estragos e tranquilizar as populações afetadas pela catástrofe.

Na semana passada, o Governo tinha já anunciado medidas para reflorestar zonas devastadas e obras para fazer face às inundações que provavelmente se seguirão.

“Depois do risco prolongado de incêndios, o Serviço Meteorológico alerta para graves intempéries que deverão atingir o nosso país nos próximos dias”, avisou o porta-voz governamental.

“As autoridades estão em alerta (…) e nós pedimos aos cidadãos que sigam com atenção as instruções dadas”, acrescentou.