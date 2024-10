O advogado de Fábio Loureiro referiu à CNN Portugal que o recluso aceitou ser extraditado para Portugal. A decisão surgiu após "reunir com a família e os advogados".

Em comunicado enviado à agência Lusa, a família informa que após "muito ponderar" com os advogados de defesa (em Marrocos e Portugal) acerca da "pretensão de oposição à extradição" de Marrocos para Portugal, Fábio Loureiro decidiu, "em consciência, desistir" da recusa em ser extraditado.

A nota da família acrescenta que Fábio Loureiro aceita “de modo irrestrito, ser extraditado o mais rápido que se mostrar viável, para Portugal, seu país natal".

A aceitação da extradição para Portugal já foi comunicada pelos canais próprios às autoridades judiciárias de Marrocos e à Embaixada de Portugal em Rabat.

A Polícia Judiciária informou no início de outubro que Fábio Loureiro tinha sido detido em Tânger, Marrocos, numa operação policial em cooperação com as autoridades marroquinas e espanholas.

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

O grupo de evadidos de Vale de Judeus incluía dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.