As estruturas sindicais que convocaram a paralisação consideraram que a participação no protesto excedeu as expetativas porque os trabalhadores estão indignados por continuarem sem aumentos salariais e avisaram o Governo de que estão disponíveis para continuar a luta.

Segundo a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), a Educação foi o setor mais atingido pela greve, com 90% das escolas afetadas, devido à adesão de assistentes operacionais e de docentes.

Na saúde, registou-se uma adesão superior a 80% nos 35 hospitais EPE, chegando aos 100% noutros hospitais e serviços.

De acordo com a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, a greve levou ao encerramento de escolas, museus, serviços do cartão de cidadão e registo criminal, repartições de finanças e tribunais.

Na administração local, à exceção das câmaras de Almada e do Funchal, a adesão à paralisação foi de 100%, segundo a Frente Comum.

Os serviços de recolha noturna de lixo estiveram encerrados nos concelhos de Almada, Alcochete, Amadora, Évora, Loures, Odivelas, Moita, Palmela, Seixal e Setúbal.