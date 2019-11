A decorrer no Mosteiro de Arouca, a gala serve para assinalar projetos de municípios que se distinguem em categorias regionais, considerando o número de habitantes.

A Universidade do Minho, através da sua plataforma UM-Cidades, institui o Concurso "Municípios do Ano Portugal 2019", que visa reconhecer as boas práticas dos municípios portugueses.

O galardão tem como objetivos "reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis nas vilas, cidades e no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade, colocar na agenda a temática do desenvolvimento integrado dos territórios, focada no papel e ação dos municípios e dar visibilidade e reconhecer, em diferentes categorias, realidades diversas que incluam as cidades, mas também os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país".

As candidaturas consistem na apresentação de um projeto da iniciativa do município (evento, produto, serviço, programa, infraestrutura, equipamento, ação de sensibilização) que tenha produzido um impacto positivo significativo ao nível do território e/ou da economia e/ou da sociedade, e que tenha sido concluído, esteja em curso ou cuja edição periódica tenha tido lugar em 2018.