"Até 20 de maio, os investigadores de todas as disciplinas procedentes de universidades e de centros de investigação de Espanha e Portugal podem apresentar as suas candidaturas", informou hoje em comunicado a entidade, realçando que é a primeira vez que esta iniciativa abrange Portugal.

Em Espanha, onde já vai na segunda edição, foram no ano passado financiados com 1,3 milhões de euros 13 projetos que já estão a ser desenvolvidos e que analisam em profundidade problemáticas no âmbito do apoio domiciliário a pessoas idosas, da desigualdade de género no meio digital, da exposição infantil à contaminação ou da prevenção da violência de género, entre outros temas.

"A iniciativa baseia-se no facto de que novos fenómenos como o surto de covid-19 têm consequências globais que afetam todas as áreas da vida. A investigação na área social, como motor do progresso humano, tem um papel determinante na compreensão desses novos fenómenos, ajudando a sociedade e os governantes a tomar melhores decisões", sublinhou a fundação.

O concurso conta com o apoio do BPI, destinando-se a investigadores no ativo que demonstrem um trajeto científico independente e comprovem produção científica recente, e cada projeto vai receber até um montante máximo de 100 mil euros, devendo ser desenvolvidos em universidades de Espanha e de Portugal durante o período máximo de 24 meses.