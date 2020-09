Outro problema resulta da "fragmentação e descontinuidade" de cuidados clínicos – quer entre equipas, serviços e tipos de cuidados, quer entre setores, especialmente entre saúde e segurança social – afastando as pessoas da posição central que deveriam ter no SNS.

O agravamento de "desigualdades indesejáveis" entre pessoas e comunidades, tanto em relação ao acesso, como à utilização de cuidados e aos resultados de saúde é outro dos problemas identificados.

No entender da fundação, tais problemas resultam de causas como "organização desligada e descontínua, por silos ou tipos de cuidados (hospitalares: primários, continuados, paliativos, instituições do setor social público e privado, instituições do setor privado mercantil), remetendo a integração de cuidados centrada na pessoa para um horizonte longínquo".

Outra das causas, acrescenta, resulta da "governação clínica frágil e dispositivos de gestão organizacional desequilibradamente centralizados" e da "escassa ou nula participação dos cidadãos nas decisões que influenciam a organização e o funcionamento dos serviços".

A suborçamentação, arrastada por décadas, do SNS e a ausência de uma estratégia e de um plano de investimentos que concedam, "objetivamente, prioridade ao eixo central e alicerce de todo o SNS, ou seja uma rede de cuidados de saúde proximidade (cuidados de saúde primários adicionalmente qualificados) são outras das causas identificadas pela fundação que aponta ainda a "ausência de uma política avançada para as profissões de saúde capaz de atrair, reter e motivar os seus profissionais tornando o SNS o contexto mais apetecível para plena realização profissional e de onde não sai nenhum dos seus melhores".

Para a FS as transformações a concretizar deverão visar um SNS "bem ajustado" às novas realidades sociodemográfica e epidemiológica.

"Isto é, ter em conta tanto a covid-19 e outras possíveis doenças emergentes, como também e maioritariamente o vasto espetro das restantes doenças e problemas de saúde que afetam a população. Destacam-se, em especial, a morbilidade múltipla crónica, crescentemente mais complexa, que acompanha o aumento da esperança de vida e da longevidade", salienta a fundação, que anuncia a publicação ainda este mês de uma pequena monografia com contributos prospetivos sobre o SNS e o IV Congresso SNS, a realizar em Lisboa em 10 de dezembro.