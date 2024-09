“Venezuela, no dia 28 de julho votaste pela liberdade. Agora, chegou o momento de ‘votar’ com dólares. A democracia prevalecerá. Estamos prestes a chegar. Já quase Venezuela” afirmou na segunda-feira Erik Prince, num vídeo divulgado na rede social X (antigo Twitter).

O também fundador do grupo de segurança Frontier Services Group lançou o movimento “Ya Casi Venezuela” (Já Quase Venezuela) e uma página na Internet, onde além da opção para efetuar doações em dólares, os utilizadores também podem doar na moeda digital ‘bitcoin’.

“A voz do povo que tem esperado pacientemente, hoje [segunda-feira] se levanta com força e determinação. Não representamos nenhuma figura externa, somos os mesmos venezuelanos que têm resistido, suportado e perseverado. O nosso movimento é a cristalização do desejo coletivo de liberdade, um grito que nasce do fundo do coração de cada cidadão que sonha com um futuro melhor”, explicou Prince.

O início da campanha surge depois de, nos últimos dias, várias mensagens nas redes sociais terem mencionado o envolvimento de Prince num novo movimento que teria como propósito uma mudança de regime na Venezuela.

As mensagens referiam-se a um anúncio importante, que faria “mudar para sempre” a história da Venezuela, e que foi agora transformado nua campanha de recolha de fundos.

O movimento Ya Casi Venezuela, surgiu pela primeira vez nas redes sociais em 09 de setembro, com um vídeo sobre alegadas revoltas após as eleições presidenciais de 28 de julho.

O vídeo, que rapidamente teve mais de três milhões de visualizações, continha expressões como “começou um movimento imparável” e “a história da Venezuela está prestes a mudar para sempre”.

O vídeo defendia também que o Governo do Presidente Nicolás Maduro “está em pânico”, que “o inevitável está a chegar” e que “desta vez o jogo do regime acabou”.

“Dentro de poucos dias serás testemunha e protagonista do renascimento de uma nação. O momento é agora. Esta vez é certamente diferente. Já [está] quase Venezuela. Será muito em breve”, afirmou o vídeo.

Erik Prince é famoso por ter fundado a Blackwater (agora chamada Academi), uma empresa paramilitar que vendeu a um grupo de investimento em 2010 e que esteve implicada em graves violações dos direitos humanos durante a invasão do Iraque pelos EUA.

Quatro empreiteiros da Blackwater foram condenados a diferentes penas de prisão e um deles, Nicholas Slatten, a prisão perpétua pelo assassinato de 14 civis no Iraque em 2007, enquanto Prince chefiava a empresa.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump perdoou os quatro empreiteiros durante os seus últimos dias de mandato.

Erik Prince foi um entusiasta aliado de Trump durante a sua campanha da Casa Branca de 2016, para a qual contribuiu com doações substanciais.

Prince tinha ligações ao controverso estratega Stephen Bannon, uma vez que a irmã, Betsy DeVos, era a secretária da Educação do antigo presidente.