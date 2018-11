Na sessão internacionalista que decorreu na sexta-feira à noite em Lisboa – e que antecede a Convenção Nacional do BE de hoje e domingo – Fernando Rosas foi o primeiro a usar da palavra para criticar “a nova postura de complacência e de normalização da extrema-direita e de apoio envergonhado ou não ao fascista Bolsonaro” assumidos em Portugal, por exemplo, pelo antigo e pela atual líder do CDS-PP, Paulo Portas e Assunção Cristas.

Na opinião do fundador do BE, isto “evidencia que há uma nova atitude da direita portuguesa, para além da adesão à estratégia predadora do neoliberalismo, a estratégia da aliança potencial com o populismo da extrema-direita”.

“A experiência demonstra que, onde existe a nível nacional uma esquerda que não se rende e que assume e protagoniza sem hesitações a luta de todos e todas que são vítimas da exploração e da discriminação de classe, de género ou de etnia, a extrema-direita enfrenta uma barreira de aço à sua progressão e é isso que se passa no nosso país”, salientou.

Segundo Rosas, “tal como na época dos fascismos, a direita portuguesa desenterrou dos seus próprios escombros arqueológicos uma velha teoria ‘mistificatória'”.