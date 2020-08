Roy Cooper, o governador da Carolina do Norte, um estado que enfrenta um surto da pandemia de covid-19, recomendou às pessoas que não se esquecem de usar uma máscara, transportar desinfetante e manter o distanciamento físico, apesar de tempestade.

Os moradores das áreas inundadas “devem tomar todas as precauções necessárias para proteger as suas vidas e propriedades face ao aumento do nível de água e de outros fenómenos perigosos”, alertou também o NHC.

As empresas de energia, que registaram 200 mil interrupções no fornecimento de luz na segunda-feira, recomendaram que as pessoas em casas inundadas desliguem a eletricidade para evitar serem eletrocutadas.

O Isaías, que se tornou num furação na segunda-feira, depois de ter contornando a costa leste da Florida como tempestade, causando cortes de energia e derrubando várias árvores, e de ter passado pelas Bahamas, Porto Rico e República Dominicana como furacão, matando duas pessoas, está agora com ventos máximos de 117 km/h.

O NHC avisou, no entanto, que poderão formar-se tornados no sudeste da Virgínia e os ventos poderão derrubar árvores e causar faltas de energia.

“Não nos parece que se vá verificar um grande enfraquecimento [da tempestade], ainda haverá ventos muito fortes e tempestuosos nos próximos dois dias”, referiu Robbie Berg, acrescentando que as chuvas continuarão a ser um grande problema.