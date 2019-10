O presidente da Federação de Pescas dos Açores (FPA) Gualberto Rita, que se encontra hoje no porto das Lajes das Flores, para uma avaliação no local dos prejuízos, com seguradoras e Governo Regional, referiu, em declarações à agência Lusa, que existem, entretanto, 25 pescadores impedidos de irem ao mar.

O dirigente adiantou que "há a garantia da empresa pública Portos dos Açores que, “até final da semana, deve haver condições para operar dentro do porto de pesca” das Lajes das Flores.

“Mas continuamos com um problema: é necessário uma grua que possa possibilitar colocar os barcos na água e retirá-los, estando esta análise a ser feita de forma próxima com a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia”, afirmou o responsável pelo setor das pescas.

O líder da FPA pretende que os pescadores das Flores “não sejam afetados nos seus rendimentos”, fazendo-se com que “regressem ao mar o mais rapidamente possível”.

O responsável admite a hipótese de se requerer que o Fundopesca - Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, seja acionado pontualmente, se a situação se arrastar, para a comunidade piscatória das Lajes das Flores.

O Governo Regional dos Açores referiu hoje que se prevê que o Porto das Lajes das Flores possa ser aberto à navegação “muito em breve”, tendo sido já limpa “70% da área do terrapleno”.