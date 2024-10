De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), Milton, de categoria 4, a penúltima mais grave, perdeu alguma intensidade e esta tarde teve ventos máximos sustentados de 215 quilómetros por hora.

No entanto, o furacão aumentou de tamanho e os seus ventos com força de tempestade tropical estendem-se até cerca de 400 quilómetros do seu centro.

Numa atualização divulgada às 15:00 (20:00 em Lisboa), o centro meteorológico indicou que estes ventos de tempestade tropical já começam a mover-se para o interior na costa oeste da Florida, onde, momentos antes, ocorreram tornados nas regiões centro e sul do estado.

O sistema está localizado a 180 quilómetros a oeste de Fort Myers, no condado de Lee (costa oeste da Florida), e a 195 quilómetros a sudoeste de Tampa, na mesma costa, e move-se para nordeste a 26 quilómetros por hora.

De acordo com a trajetória prevista, o centro de Milton passará hoje pelo leste do golfo do México e atingirá a costa algures na costa centro-oeste da Florida na noite de quarta para quinta-feira, uma grande área que está sob alerta de furacão e depois atravessará a península e sairá para o Atlântico.

Os meteorologistas esperam que Milton continue a ser um furacão “extremamente perigoso e de grande magnitude” quando atingir a costa da Florida esta noite, e que mantenha a força do furacão enquanto se desloca pela península durante as primeiras horas de quinta-feira.

O “enfraquecimento gradual” de Milton está previsto à medida que se desloca para leste sobre o Atlântico ocidental, e é provável que se torne uma tempestade extratropical na sexta-feira.

As fortes chuvas que Milton irá despejar na península da Florida até quinta-feira acarretarão “o risco de ondas catastróficas e inundações urbanas”, especialmente nas áreas onde as inundações costeiras e interiores se combinam.

A Agência de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA) alertou esta quarta-feira que o furacão Milton será “catastrófico e mortal” e pediu à população que aproveite estas últimas horas para abandonar a zona e que aqueles que não conseguiram “procurar locais seguros imediatamente”.

Mais de 30 mil pessoas já estão recolhidas nos 149 abrigos montados em toda a Florida face ao ataque iminente do furacão Milton.

Em conferência de imprensa, o governador da Florida, Ron DeSantis, afirmou hoje que os abrigos abertos têm capacidade para albergar mais de 200 mil pessoas e apelou mais uma vez aos residentes em zonas de evacuação obrigatória para que o façam com urgência.

As evacuações começaram esta semana com imagens de milhares de veículos a sair da zona de Tampa e a provocar engarrafamentos nas autoestradas do estado, que eliminaram as portagens para facilitar a saída das zonas de perigo, onde se prevê um aumento de até quatro metros de água nas águas costeiras.

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden alertou na terça-feira que o furacão Milton poderá ser o pior a atingir o Estado da Florida num século e pediu às pessoas que se encontrem no caminho da tempestade que se retirem o mais rapidamente possível.