Quatro aeroportos, incluindo o da capital Hanói, foram encerrados e várias pessoas deslocadas devido passagem do super tufão Yagi pelo Vietname, que atingiu hoje o norte do país com ventos superiores a 149 quilómetros por hora.

Citando a imprensa local, a agência AFP adianta que o Yagi atingiu as províncias de Quang Ninh (onde se situa a baía de Ha Long) e Haiphong, arrancando milhares de árvores e arrastando para o mar barcos que estavam ancorados em portos. Antecipando a chegada do tufão, as autoridades vietnamitas emitiram vários alertas e retiraram as pessoas das zonas vulneráveis a inundações e deslizamentos de terras. Entre os aeroportos encerrados, além do da capital, está também o da cidade portuária de Haiphong, onde se encontram localizadas várias indústrias. Antes de atingir o Vietname, o super tufão Yagi tinha já deixado um rasto de destruição na China, causando pelo menos dois mortos e 92 feridos na ilha turística de Hainão, no sul do país.