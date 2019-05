Em causa a obra do pavilhão de Santa Marinha no valor de 1,4 milhões de euros, cuja apresentação está marcada para esta tarde, somando-se a construção do Fórum Cultural da Cidadania, a localizar em Canelas, no valor de 1,1 milhões, que será apresentada à população à noite.

O pavilhão gimnodesportivo da Escola de Santa Marinha será construído em terrenos junto à EB 2-3 local e o uso será partilhado com a comunidade local, conforme proposta do executivo socialista de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, levada a reunião de Câmara a 04 de fevereiro.

Tratar-se-á de um equipamento com condições para a prática de modalidades escolares e de alta competição, nomeadamente andebol, futsal, basquetebol, ténis e voleibol.

O projeto para o pavilhão inclui um recinto desportivo com uma área total de 1.345 metros quadrados, bem como um ginásio de aquecimento com 115,00 metros quadrados, seis balneários, zona técnica, entre outros pormenores.