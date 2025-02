Belisa Branças e Mariana Dixe, duas produtoras culturais que se conheceram há 13 anos no Curso de Interpretação do Balleteatro, juntam-se em 2024 para fundar a Maratona - Associação Cultural.

Apenas alguns meses depois do lançamento da associação lançam agora o primeiro espetáculo que vai estar em digressão pelo país.

Segundo a sinópese 'Uma Coisa de Sangue' passa-se "num futuro distópico, não muito longínquo, em que o mundo foi divido em dois - Esquerda para um lado, Direita para o outro - três personagens femininas de diferentes gerações sofrem uma crise existencial".

"Crise essa que as obriga a pensar acerca das suas condutas, bem como das suas noções de moral e ética, e a entrar em conflito interno por não conseguirem exercer a sua liberdade individual face ao dever moral que se agiganta no momento de uma tragédia familiar e política. A trama paradoxal focada entre o desejo de liberdade e as responsabilidades coletivas serve de ponto de partida para questionar as atuais tendências sociais e políticas de pensamento extremado e separatista", acrescentam em comunicado.

O texto e encenação ficam a cargo de Belisa Branças e a interpretação é de Joana Petiz e Teresa Chaves.

Depois de estrear, o espetáculo vai partir em digressão e estará dia 5 de abril no Teatro Ribeiro Conceição, 6 de junho no Centro Cultural de Lagos, 15 de outubro no Teatro Municipal de Bragança e 31 de outubro e Cineteatro Municipal de Serpa. Estão ainda previstas mais sessões em outros lugares ainda a anunciar.