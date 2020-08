"Não vale a pena tentar fazer remendos que podem resolver o problema, mas geram uma sensação de insegurança. E além disso temos a possibilidade de fazer uma obra que dotará o equipamento de valências novas como um ginásio e um segundo tanque", disse Eduardo Vítor Rodrigues, que falava esta tarde no período antes da ordem do dia da reunião de câmara.

O autarca adiantou que a obra deverá custar cerca de 2,5 milhões de euros e que estão a ser realizados os projetos de especialidade.

Em causa a Piscina Municipal de Maravedi, situada no centro da zona urbana de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que fechou em agosto de 2019 para o período habitual de férias, mas não voltou a abrir.

Em setembro do ano passado, numa nota dirigida à agência Lusa, a câmara de Gaia explicou que "foi detetada uma avaria na piscina municipal", admitindo que a resolução estava "a demorar mais tempo do que o inicialmente previsto".

"Para garantir a segurança de todos os utentes, não é possível reabrir sem que esta situação fique completamente normalizada", referia o esclarecimento da autarquia.

Hoje foi tornado pública a decisão de demolir integralmente a atual piscina, com exceção das fundação e estrutura principal.

De acordo com informação da autarquia "esta piscina apresenta cedências na zona do tanque, com perdas de água e potencial risco para os alicerces, por infiltrações não controladas e potencial arrastamento de inertes".

"Neste momento, e se a Direção-Geral da Saúde [devido às contingências da pandemia da covid-19] também o permitir, a câmara está a estudar um protocolo com piscinas privadas da envolvente para proporcionar o seu acesso aos utentes em condições iguais às da piscina municipal. Esperamos fechar o processo em setembro", revelou hoje Eduardo Vítor Rodrigues, lembrando que os utentes que usam a piscina procuram maioritariamente serviços como hidroginástica e fisioterapia.

No ano passado, depois do fecho da piscina que tem cerca de 1.700 utentes, os utilizadores foram encaminhados para outros equipamentos do concelho.