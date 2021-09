Vários membros de um clube de ciências naturais na escola Choshi High School em Chiba, a leste de Tóquio, lançaram cerca de 750 garrafas ao mar entre 1984 e 1985 para investigar as correntes oceânicas.

As garrafas, que continham formulários em inglês, japonês e português e pediam a quem a encontrasse que contactasse o remetente, foram encontradas em lugares como as Filipinas, o Canadá e o Alasca. No entanto, nenhuma foi encontrada desde que a 50ª garrafa foi descoberta em 2002 em Kagoshima, sudoeste do Japão.

Até agora. A 51ª garrafa foi descoberta por uma menina de nove anos numa praia no Havai em junho, com uma mensagem do tamanho de um postal.

"Fiquei realmente surpreendido", disse o vice-director da escola Jun Hayashi à AFP.

"A 50ª garrafa foi encontrada há 19 anos, por isso achei que ficava por aqui. Pensei que já não seria encontrada mais nenhuma porque todas tinham afundado. É muito emocionante que a 51ª tenha sido encontrada", acrescentou.

Hayashi está agora "à espera que alguém encontre a 52ª".

O clube que lançou as garrafas ao mar acabou por encerrar em 2007, no entanto, dois representantes estudantis tencionam enviar uma carta e uma bandeira em miniatura a quem descobriu a garrafa que, segundo o jornal Hawaii Tribune Herald, se chama Abbie Graham.

Mayumi Kondo, membro do clube de ciências naturais em 1984, disse que a descoberta tinha "reavivado memórias nostálgicas" dos seus tempos de escola.

"Trinta e sete anos é muito tempo para o ser humano, mas, por outro lado, mostra realmente o quão grande e misteriosa a Terra e a natureza realmente são", concluiu.