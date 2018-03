O Presidente angolano exonerou hoje o comissário Eduardo Octávio do cargo de Chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, nomeando para o seu lugar o general Fernando Miala, preso durante a presidência de José Eduardo dos Santos.

A informação consta de uma nota da Casa Civil do Presidente da República, enviada hoje à agência Lusa, em Luanda, e surge, acrescenta, "depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional", que se reuniu a 9 de março. Na mesma reunião, Fernando Garcia Miala tinha já sido promovido a general por João Lourenço. Durante a presidência de José Eduardo dos Santos, a 20 de setembro de 2007, Fernando Garcia Miala, antigo diretor dos Serviços de Inteligência Externa de Angola (demitido um ano antes), chegou a ser condenado a quatro anos de prisão efetiva pelo Supremo Tribunal Militar (STM), pelo crime de insubordinação, tendo cumprido a pena. Três outros colaboradores de Fernando Miala foram condenados a dois anos e seis meses de prisão efetiva. Os arguidos foram acusados de prática de crime de insubordinação, por não terem comparecido numa cerimónia de desgraduação no Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, por ordem do seu chefe, o general Francisco Furtado. Miala foi igualmente acusado de interferir nas missões da escolta do chefe de Estado, de realizar escutas não autorizadas, além do furto de aparelhos de escuta, e de se envolver em relações alegadamente "promíscuas" com membros da Comunicação Social, mas estes crimes não ficaram provados em tribunal.