Nascido em Lisboa em 1930, António Gentil Martins dividiu a sua carreira entre o Instituto Português de Oncologia, criado pelo seu avô materno Francisco Gentil e o Hospital D. Estefânia, tendo acompanhado a criação e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Nas vésperas de se assinalar os 40 anos do SNS (15 de setembro), o cirurgião criticou, em entrevista à agência Lusa, o modelo de funcionamento do SNS e propôs soluções para acabar com as desigualdades.

Para o cirurgião plástico e cirurgião pediatra, que realizou mais de 12 mil cirurgias, entre as quais a separação de sete pares de gémeos siameses, o modelo do SNS que “agora se glorifica pelos seus 40 anos” está errado e a degradar-se.

“As pessoas que têm um dinheirito arranjam um seguro, os que são ricos têm tudo quanto querem, ou quase, e aqueles que não conseguem ter um seguro, porque são da classe média baixa ou pobres, esperam seis meses, se não for um ano, por uma consulta, cirurgia", lamentou.

Portanto, o que se dizia da universalidade do SNS “é completamente falso”, porque “universalidade significa tratar a maioria da mesma forma” e o que se está a assistir é que “a maioria é tratada desigualmente”.

Como solução aponta um modelo que defende há 40 anos assente na liberdade de escolha e numa Medicina convencionada suportada num seguro nacional de saúde, independente do Orçamento do Estado.

“Fez-se uma revolução em 1974 por causa da liberdade e no Serviço Nacional de Saúde não há liberdade de escolha. Para mim, a liberdade de escolha é poder ir a um médico aqui ou acolá, porque é da minha confiança, aquele que eu escolhi e não aquele que me impuseram ou deram simpaticamente”, frisou o médico distinguido com o Prémio Nacional de Saúde 2016.

Por isso, defendeu, em vez de um SNS estatal devia haver “um sistema nacional de saúde que põe em equilíbrio o público, o social e o privado, todos tratados da mesma maneira, sem privilegiar um em detrimento do outro”.