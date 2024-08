Numa nota enviada à Lusa, o ICNF informou ter assegurado “a gestão de combustível em locais estratégicos em mais de 156 mil ha e interveio em mais de 13 mil quilómetros de caminhos florestais que melhoram o acesso à floresta para os normais trabalhos de gestão e prevenção, bem como permitem também um melhor acesso às forças empenhadas na supressão de incêndios rurais”.

A diminuição de carga de combustível incidiu, de 2018 até 31 de julho deste ano, sobre 36.942 ha da rede primária e faixas de interrupção de combustível (FIC), 101.990 ha de mosaicos de gestão de combustíveis, apoio à silvopastorícia e projetos-piloto em áreas protegidas, 17.650 ha de fogo controlado e queimadas, e 13.454 quilómetros de rede viária florestal.

Estes números, em relação aos dados até ao final do ano passado, representam um acréscimo de 14.452 ha intervencionados e de 1.162 quilómetros de caminhos florestais.

Segundo o ICNF, os Grupos de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural, constituídos por elementos do instituto, GNR e Polícia Judiciária, têm contribuído para “a diminuição do número de ocorrências de incêndio ligadas a causas intencionais e de uso negligente do fogo”.

Durante este ano, até 31 de julho, os grupos em atividade nas regiões NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, na sigla em francês) do Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa investigaram 336 incêndios e 75 territórios de elevado nível de causalidade.

Neste período foram ainda realizadas 11 ações de esclarecimento sobre o uso do fogo e 16 ações de sensibilização dirigidas à população em geral, foram produzidos 18 estudos ou recomendações sobre prevenção de ignições e foram ministradas 25 ações de formação, de acordo com a nota do ICNF.

Em 2023, os grupos investigaram 1.072 incêndios e 172 territórios de elevado nível de causalidade e realizaram 40 ações de esclarecimento sobre o uso do fogo e 43 ações de sensibilização dirigidas à população em geral.

Com base nos dados do ICNF, no ano passado foram ainda produzidos 54 estudos ou recomendações sobre prevenção de ignições e ministradas 36 ações de formação.