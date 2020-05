O primeiro-ministro, António Costa, salientou hoje que a evolução geral mostra que as medidas de desconfinamento “não têm tido um impacto negativo” na evolução da covid-19 em Portugal, pelo que “estão reunidas as condições” para avançar na retoma. Apesar da avaliação positiva no país, há preocupação com Lisboa. Saiba que abre e o que permanece com restrições no mês de junho.

MIGUEL A. LOPES