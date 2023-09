Em comunicado hoje enviado aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a Global Media afirmou que as alterações “têm como objetivo criar as condições favoráveis à implementação de um ambicioso projeto estratégico com vista ao crescimento, desenvolvimento e reforço do investimento em todas as áreas e marcas” e que quer garantir “o pleno respeito e até aprofundamento da identidade própria e histórica de cada uma das suas marcas”.

A Global Media diz que será elaborado um plano estratégico para o grupo e que com esse plano quer modernizar-se e expandir-se “a todo o espaço de língua portuguesa”.

“Sem tibiezas, assumimos que queremos e vamos concretizar um dos mais ambiciosos projetos de crescimento de um grupo Media em Portugal, convictamente independente, plural e com os olhos postos no futuro”, lê-se na nota aos trabalhadores.

Durante este período de definição do negócio futuro, disse a Global Media que se manterão “todas as direções editoriais das diferentes marcas e títulos” com a exceção da TSF.

Ainda quanto à TSF, até estar completa a nova direção, mantém-se a atual direção, acrescentou, referindo que quando estiver formada “será naturalmente consultado o Conselho de Redação, na estrita e rigorosa observação da legislação em vigor”.

Na quinta-feira passada, os membros eleitos do Conselho de Redação, a Comissão Mista e os delegados sindicais da TSF manifestaram preocupação com os desenvolvimentos na Global Media e com a saída de Domingos de Andrade do Conselho de Administração do grupo, considerando “que, dentro de um quadro adverso e de muitas limitações, tem conseguido não só registar melhorias na situação financeira da rádio, mas, sobretudo, imprimir uma dinâmica de recuperação do prestígio da marca TSF”.

Já no sábado, o Conselho de Redação da rádio TSF anunciou mesmo a apresentação de uma queixa junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) por não ter sido consultado sobre a saída de funções do atual editor (Domingos Andrade) e nomeação do novo (Rui Gomes).

Está marcado para hoje, com arranque às 12:00 (hora de Lisboa), um plenário de trabalhadores da TSF.

A Global Media anunciou na semana passada que José Fafe, Diogo Agostinho e Filipe Nascimento foram nomeados membros do Conselho de Administração do grupo, após a saída de Domingos Andrade e António Saraiva.

Na nota aos trabalhadores, hoje divulgada, a Global Media agradece “todo o empenho e dedicação” de Domingos Andrade.

Do Conselho de Administração fazem igualmente parte Marco Galinha (Presidente do Conselho de Administração), António Ferreira, Paulo Lima de Carvalho e Kevin Lun.

O grupo é dono de jornais como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e O Jogo.