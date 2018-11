A GNR realizou 931 ações de fiscalização a oficinas de reparação de veículos e abriu 395 autos por contraordenação, numa operação realizada na segunda e na terça-feira.

Em comunicado hoje divulgado, a Guarda Nacional Republicana adianta que como resultado da fiscalização às 931 oficinas foram elaborados 395 autos de notícia por contraordenação, nomeadamente por não terem comunicado previamente o início da atividade (51), por falta de licença de utilização (41) e por não existir livro de reclamações (12)

Foi ainda elaborado um auto de contraordenação por falta de extintores de incêndio (11), extintores fora do prazo de validade (16) e 39 por não cumprimento da obrigatoriedade de inscrição no sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos, entre outros incumprimentos detetados.

A operação "Oficina Limpa" foi realizada conjuntamente com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que destacou 103 inspetores, pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com 185 inspetores e 429 militares da GNR.