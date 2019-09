Os militares detetaram a amêijoa num veículo, no âmbito de uma operação realizada entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, que envolveu diversas ações no país.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 37 doses de haxixe, de acordo com informação divulgada em comunicado.

A GNR efetuou ainda 27 detenções por condução sob o efeito de álcool e sete por condução sem carta.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 535 infrações, 212 das quais por excesso de velocidade.

Em 23 acidentes, registaram-se 11 feridos, um dos quais com gravidade.