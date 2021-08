Segundo um comunicado policial, no decorrer de uma ação de patrulhamento na zona industrial de Estarreja, realizada no domingo, “os militares da Guarda detetaram uma concentração de cerca de 200 pessoas, sendo o que aparentava tratar-se de uma concentração de veículos normalmente conotados com a participação em corridas ilegais”.

“Perante isto, foram mobilizadas as patrulhas do Destacamento Territorial de Ovar e foi levada a cabo uma ação de fiscalização rodoviária que culminou na elaboração de 21 autos de contraordenação”, dá conta o comando territorial da GNR.

“Foram identificados quatro homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos e apreendidas quatro viaturas por alterações às características de origem e circulação na via pública em incumprimento das regras de homologação”, acrescenta o comunicado policial.