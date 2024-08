Através do Destacamento de Acção Fiscal (DAF) do Porto, a Unidade de Acção Fiscal (UAF) apreendeu, no dia 6 de agosto, dois chifres de rinoceronte, sementes e raízes no concelho da Maia.

Em comunicado enviado às redações, a Guarda Nacional Republicana explica que, no âmbito de uma fiscalização a uma empresa de transportes, os militares detetaram que, numa das viaturas, eram transportados chifres de rinoceronte, bem como produtos de origem vegetal.

Rino Rino créditos: GNR

Os artigos foram apreendidos, uma vez que são abrangidos pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), subscrita por Portugal, na qual consta que é proibida a sua comercialização.

No total, o valor dos artigos apreendidos ascende aos 140.000 euros.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia.