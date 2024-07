"O Comando Territorial da Madeira, através da Secção de Investigação Criminal (SIC), na vertente de investigação de crimes e contraordenações ambientais e com colaboração de elementos do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), no dia 3 de julho, apreenderam um lince do deserto (Caracal caracal), no concelho do Funchal", informou a GNR em comunicado.

"No âmbito de uma ação com o objetivo da proteção de espécies da vida selvagem com o intuito de prevenir, detetar e reprimir situações de tráfico, exploração, comercialização e detenção de espécies protegidas em cativeiro, os militares da Guarda detetaram que uma mulher, de 38 anos, detinha um animal de espécie protegida em situação ilegal, motivo que levou à sua apreensão", é explicado.

A GNR referiu ainda que "da ação resultou a identificação da suspeita e foi elaborado um auto de contraordenação por detenção de espécie de detenção proibida".

De recordar que a Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), "tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas".