A Unidade de Controlo Costeiro da GNR sublinhou que a empresa responsável pelo polvo foi identificada e que lhe foram levantados os respetivos autos de contraordenação por “fuga à lota e captura de pescado subdimensionado”.

As infrações são puníveis com coimas que podem chegar a 44.891 euros, no caso da fuga ao regime de primeira venda em lota, e a 37.500 euros, pela captura de pescado sem peso legalmente permitido.

A GNR recordou que a primeira venda de pescado fresco é obrigatoriamente realizada em lota e que os peixes com tamanhos inferiores aos tamanhos mínimos fixados devem ser imediatamente devolvidos ao mar.