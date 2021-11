"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA detetaram um homem de 24 anos, a transportar pinhas mansas, sem se acompanhar de documentação e fora do período permitido na lei. Da ação resultou a elaboração de um auto de contraordenação por colheita de pinhas fora do período legal para o efeito e a apreensão de nove sacos de pinha mansa", informou a GNR em comunicado.

De acordo com a força policial, "a colheita de pinhas de pinheiro-manso é proibida entre 1 de abril e 1 de dezembro e, ainda que esteja caída no chão, a sua apanha está interditada por se encontrar em época de defeso, salvaguardando assim o crescimento e desenvolvimento da pinha e do pinhão e evitando a colheita da semente com deficiente faculdade germinativa e mal amadurecida".

O pinheiro-manso (Pinus pinea) é uma espécie florestal "com um crescente interesse económico, cuja importância do comércio externo de pinha e de pinhão tem contribuído para a promoção de importantes dinâmicas económicas à escala regional, uma vez que o pinhão produzido em Portugal é de todos o mais valorizado pelas suas características nutricionais".