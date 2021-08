A operação, realizada no sábado, “teve como objetivo a prevenção de corridas ilegais, tendo sido fiscalizados 112 condutores”, de acordo com um comunicado policial.

“Foram apreendidos dez veículos por alterações às características construtivas, tendo sido notificados os proprietários para submeterem as viaturas a inspeção extraordinária”, refere a mesma fonte.

Os efetivos da GNR elaboraram autos relativos “à transformação de veículos e veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel, pneus, falta de seguro de responsabilidade civil, uso indevido do telemóvel durante a condução, e ainda devido à introdução irregular de veículo não matriculado em território nacional”.

No decorrer daquela ação policial, foi também detido um suspeito por condução sob o efeito do álcool e apreendidas 24 doses de haxixe, sendo levantados 12 autos de contraordenação por posse ou consumo de estupefacientes.

A ação policial decorreu com o reforço do Destacamento de Trânsito (DT) de Aveiro, do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e dos Destacamentos Territoriais de Águeda e de Anadia.