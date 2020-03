A decisão da CNPD, tomada na quinta-feira e publicada na sua página de internet, ressalva que tal captação de imagens tem, no entanto, de salvaguardar a privacidade “daqueles que se encontram nas respetivas habitações”.

A comissão recomenda ainda que se garanta o direito de acesso a imagens gravadas, tal como a lei impõe, e lembra que restrições aos direitos fundamentais (como o direito à privacidade) “devem limitar-se ao estritamente necessário nas finalidades visadas” com a utilização deste sistema de videovigilância.

A CNPD, no seu parecer assinado pela presidente, Filipa Calvão, revela ainda ter sido a GNR a pedir autorização ao Ministério da Administração Interna (MAI) para usar 'drones' para controlar se estão as regras de contenção de circulação de pessoas como medida de contenção da epidemia do novo coronavírus.

“O pedido de autorização [da GNR ao MAI] refere-se à utilização, durante o estado de emergência, de 14 câmaras de vídeo com suporte em RPAS [Remotely Piloted Aircraft Systems]”, lê-se no parecer.

O documento refere também que as 14 câmaras serão utilizadas “na linha de fronteira entre os postos de passagem autorizados nas fronteiras terrestres e entre os postos de passagem fluviais/marítimos, devidamente identificados, bem como nas cercas sanitárias estabelecidas ou a estabelecer, durante o estado de emergência”.

Diz ainda que as câmaras vão captar apenas imagens, e não som, “as quais serão visualizadas pelo operador da aeronave no ‘hardware’ próprio do equipamento e são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional do Comando Operacional da GNR em Lisboa, onde são também visualizadas”.