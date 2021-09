“Na sequência de um alerta de evasão ontem [domingo] pelas 15:00, os militares da Guarda encetaram de imediato várias diligências policiais no sentido de o localizar, percorrendo toda a área envolvente. A operação policial culminou na sua captura, pelas 20:00, numa extensa área de mato e de difícil acesso, a 15 quilómetros do local de evasão”, é referido no comunicado da GNR.

Segundo a informação, o indivíduo encontrava-se a cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional da Covilhã pelo crime de furto, ofensas à integridade física, ameaças e condução sem habilitação legal, há cerca de dois anos.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional da Covilhã para continuação do cumprimento da pena.

A ação foi realizada através dos postos territoriais do Tortosendo, Paul e Unhais da Serra e contou com o reforço do Posto Territorial do Teixoso, no concelho da Covilhã.