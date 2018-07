A GNR anunciou hoje a apreensão de 14 automóveis, cerca de 300 mil euros e cinco quilos de ouro, no âmbito de uma investigação por furtos em residências e veículos nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo.

Em comunicado, a GNR confirmou ainda que a operação resultou na detenção de oito homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 27 e os 48 anos.

Um advogado do processo disse à Lusa que um dos detidos é um agente da PSP de Ponte de Lima e que um dos furtos teve como alvo a residência do cantor popular Delfim Júnior, de Arcos de Valdevez.

No comunicado hoje emitido, a GNR refere que, no âmbito da investigação, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Braga, apurou que os suspeitos “vigiavam as vítimas, recolhendo informações dos seus hábitos quotidianos”.

Entre domingo e segunda-feira, foram realizadas 22 buscas domiciliárias e 15 não domiciliárias, incluindo a viaturas e a uma embarcação.

A operação resultou ainda na apreensão de oito motociclos, seis bicicletas, joias e relógios “de elevado valor”, duas armas de fogo, uma réplica de revólver, munições e aerossóis, telemóveis, computadores portáteis, televisões, quadros de arte, eletrodomésticos, dispositivos de comunicação móveis, localizadores GPS e inibidores de frequências.

A operação foi realizada em colaboração com a Polícia Judiciária e a PSP.

A GNR mobilizou 175 elementos, entre os quais efetivos do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Destacamento de Intervenção do Porto.

Os suspeitos começaram na segunda-feira a ser ouvidos no Tribunal de Braga, em primeiro interrogatório judicial, diligência que prossegue ao longo do dia de hoje.

No final, serão conhecidas as medidas de coação.