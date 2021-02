O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que o homem foi detido no domingo, através do Posto Territorial de Almeida, e será hoje presente ao Tribunal Judicial daquela vila do distrito da Guarda.

“Após uma denúncia, os militares da Guarda abordaram um indivíduo na via pública, tendo apurado que se encontrava em viagem, deslocando-se a pé entre Portugal e Espanha”, explica a GNR.

A fonte acrescenta que, após solicitarem a identificação, os militares constataram que o homem “não tinha consigo qualquer documento que o identificasse e que lhe permitisse permanecer no espaço Schengen”.

A GNR estabeleceu contacto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), “confirmando-se que o indivíduo permanecia ilegalmente em território português”.