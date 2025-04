Em comunicado, a GNR informa que desde sexta-feira já registou 628 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 17 feridos graves e 195 feridos leves.

Relativamente às mortes, uma diz respeito a um despiste que resultou na morte de uma mulher de 20 anos ocorrida no sábado pelas 01h01, na estrada nacional 231, em São João de Lourosa, do distrito de Viseu.

No domingo, num despiste, pelas 10h51, na Rua do Santuário, em Paul, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, morreu um homem de 46 anos.

O balanço provisório indica que foram também fiscalizados 21.075 condutores, dos quais 470 conduziam com excesso de álcool.

No total foram detidos 182 condutores por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 85 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Segundo a GNR, das 3.612 contraordenações rodoviárias detetadas, 1.096 foram por excesso de velocidade, 288 por excesso de álcool, 105 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 106 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 496 por falta de inspeção periódica obrigatória e 145 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR informa que durante a operação, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização a situações de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, bem como o excesso de velocidade.

A utilização indevida do telemóvel ou a utilização correta do cinto de segurança e do SRC, bem como a falta de inspeção periódica obrigatória, de seguro de responsabilidade civil obrigatório e a incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem são outras das ocorrências alvo de fiscalização prioritária.