O suspeito foi detido numa operação do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação por violência doméstica, revelou hoje o Comando Territorial de Portalegre da GNR, em comunicado.

“Os militares da guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua ex-companheira, de 37 anos”, tendo dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, no concelho de Borba, que culminou “na detenção do agressor” e na apreensão de diverso material.

A GNR apreendeu três armas de ar comprimido, 28 cartuchos e dois zagalotes, três sabres e uma espada.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Viçosa (Évora) e saiu em liberdade, sob várias medidas de coação.

Termo de identidade e residência, proibição de contacto com a vítima por qualquer forma, proibição de se deslocar e permanecer na residência da vítima, bem como do local de trabalho da mesma num raio de 300 metros, e proibição de deter ou adquirir armas de fogo são as determinações do tribunal, segundo a GNR.