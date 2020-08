“Nesta altura do ano o foco dos furtos na região do Algarve é direcionado para a alfarroba pelo valor comercial que representa, e também pela facilidade na apanha e na sua venda, sendo que a GNR intensificou o policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática deste tipo de furto”, salientou a força de segurança.

Noutra operação realizada na quinta-feira, no Algarve, mas em Almancil, no concelho de Loulé, a GNR conseguiu recuperar ferramentas no valor de 5.000 euros e deteve um homem, de 36 anos, pela prática do crime de furto, anunciou também a GNR.

A detenção foi feita na sequência de uma denúncia a dar conta de que estava em curso “um furto de ferramentas de construção, que se encontravam dentro de um veículo”, referiu a mesma fonte.

“Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo conseguido intercetar e deter o suspeito. No decorrer da ação policial foi possível recuperar todo o material subtraído, com um valor estimado de 5.000 euros”, contou a mesma fonte.

O detido foi presente na sexta-feira ao tribunal de Loulé para primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, acrescentou.