A GNR anunciou hoje a detenção de 10 homens, com idades compreendidas entre os 41 e os 71 anos, suspeitos de caça ilegal em Alijó, no distrito de Vila Real.

Militares do Núcleo de Proteção do Ambiente, do Destacamento Territorial de Vila Real, realizaram uma ação de fiscalização à caça, no sábado, e detetaram 10 homens a caçarem durante a noite, logo fora do horário permitido por lei.

No decorrer da operação, a GNR apreendeu 10 armas de caça e respetivos livretes e cartas de caçador, 1.224 cartuchos calibre 12, 122 cartuchos calibre 12, já detonados, e 11 tordos e um pombo mortos.

Segundo a Guarda, em comunicado, os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Os caçadores foram ainda notificados para comparecerem na segunda-feira, no Tribunal Judicial de Alijó.