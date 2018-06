A GNR deteve na última semana 375 pessoas em flagrante delito, incluindo 151 por condução sob o efeito do álcool, 46 por tráfico de droga e seis por posse ilegal de armas, informou hoje esta força de segurança.

Durante a atividade operacional, entre 8 e 14 deste mês, a GNR deteve ainda 70 pessoas sem carta, 16 por furto, dois por ofensa à integridade física, duas por danos e uma por violência doméstica.

A operação da GNR, que visou a prevenção e combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, entre outras, permitiu ainda apreender 110.583 doses de haxixe, 3.268 doses de heroína, 132 doses de cocaína, 20 plantas canábis, cinco armas de fogo, 15 armas brancas, 1.088 munições de diversos calibres, 22 veículos, 5.538 artigos contrafeitos, 4.880 cigarros avulso, 120 quilos de cortiça, 1.657 quilos de pescado, 1.110 quilos bivalves e 3.255 euros em numerário.

Em matéria de trânsito, a GNR detetou 6.876 infrações, tendo registado autos por 2.133 excessos de velocidade, 488 por falta de inspeção periódica obrigatória, 469 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 406 relacionadas com tacógrafos, 337 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 323 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

Foram também detetadas 239 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 162 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.